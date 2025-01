Gol Dumfries, De Marco fa infuriare i tifosi del Milan: «L'angolo non c'era! E sulla spinta...»

Gol Dumfries, l’ex arbitro De Marco ha svelato come l’angolo che ha portato alla rete dell’esterno non c’era. le dichiarazioni

L’ex arbitro De Marco ha parlato a Sport Mediaset per analizzare gli episodi arbitrali in Inter Atalanta: tutte le dichiarazioni del rivale del Milan, avversario domani della Juve nell’altra semifinale.

PAROLE – «Si vede che il pallone viene toccato dal giocatore dell’Inter e non da quello dell’Atalanta. Da questo angolo nasce poi l’azione che porta al vantaggio dell’Inter. Al Var c’è stata una revisione per la spinta di Dumfries a Scalvini: gli appoggia il braccio sulla schiena, il solito discorso dell’intensità che il Var non può decidere ma solo l’arbitro».