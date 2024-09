Gol Dimarco: Lautaro INVENTA, difesa del Milan posizionata MALE, l’Inter PAREGGIA – VIDEO

Gol Dimarco: Lautaro INVENTA, difesa del Milan posizionata MALE, l’Inter pareggia. Maignan non può nulla – VIDEO

E’ di Dimarco il gol del pareggio dell’Inter contro il Milan al minuto 27.

HERE IS THAT GOAL FROM DIMARCO



E GOL E GOL E GOL E GOL E GOL 🔵⚫️🇮🇹💥 pic.twitter.com/pD4DsO17gl — Richard Hall (@RichHall80) September 22, 2024

L’esterno ha scambiato palla di prima con Lautaro che, dopo un dribbling, si è inventato un assist strepitoso per il numero 32. Dimarco, approfittando dell’errato posizionamento della difesa rossonera, ha ricevuto la sfera indisturbato e in posizione regolare e ha scagliato un diagonale mancino su cui Maignan non ha potuto nulla.

