Ci pensa Bennacer a risolvere la situazione, gol al volo dal limite dell’area che finisce nell’angolo basso. Milan in vantaggio

Grandissimo gol di Ismael Bennacer dal limite dell’area, che permette al Milan di tornare ancora in vantaggio. Il centrocampista algerino calcia al volo trovando l’angolo basso della porta difesa da Skorupski.

QUEL BUT INCROYABLE D’ISMAËL BENNACER SUR UNE REPRISE DE VOLÉE DE DINGUE ! 💥pic.twitter.com/DHrT5m5r2G — Le Fennec (@LeFennecFC) October 23, 2021

Rossoneri che tornano in vantaggio nel finale, contro un Bologna in 9 per le due espulsione subite.