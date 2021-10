Gol Barrow: clamoroso al Dall’Ara, il Bologna recupera il Milan nel match valido per la nona giornata di Serie A

Clamoroso al Dall’Ara. In pochi minuti, il Bologna riacciuffa il risultato contro il Milan: dopo l’autorete di Ibrahimovic, ci pensa Barrow in contropiede a firmare il pareggio.

L’attaccante scatta sul filo del fuorigioco e, ben servito in profondità, non sbaglia nel tocco davanti a Tatarusanu. Tutto da rifare per un Milan in superiorità numerica.