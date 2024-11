Gol annullato Dani Mota, per l’AIA era tutto regolare! Due gli errori, la spiegazione lascia perplessi

Gol annullato Dani Mota in Monza-Milan: per l’AIA la rete era regolare, ci sono due gravi errori da parte dell’arbitro Feliciani

Elenito Di Liberatore, uno dei responsabili della CAN, tra i vice di Rocchi, intervenuto ad Open Var ha dichiarato regolare il gol di Dani Mota in Monza–Milan: niente fallo di Bondo su Theo Hernandez:

PAROLE – «Il contatto è leggero. Nel momento stesso in cui viene sanzionato a fine azione, è ovvio che il Var non entra perché c’è un minimo contatto. Il problema è a monte, non doveva segnalare quel fallo. Ci sono due errori purtroppo. E’ un contatto leggero, non è da sanzionare in campo. Il secondo errore è del timing. Se avessero sanzionato subito il fallo si sarebbe parlato di un semplice fallo sbagliato. Avendo dilatato il timing, noi abbiamo costruito questa situazione. Sarebbe stato opportuno sanzionare il fallo a inizio azione».