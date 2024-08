Gol Alex Jimenez: il Milan Futuro RADDOPPIA con il terzino spagnolo, MISSILE all’incrocio – VIDEO

Gol Alex Jimenez: il Milan Futuro di Daniele Bonera raddoppia contro il Lecco grazie ad una rete clamorosa del terzino

Alex Jimenez ha raddoppiato per l’U23 rossonera in Lecco-Milan Futuro, gara ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C. Il terzino spagnolo ha infilato Furlan dal limite con una bordata sotto la traversa.

Alex Jimenez with a Golazo 🚀 to make it 2-0

Assist by Francesco Camardapic.twitter.com/Q5JCVth8dm — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) August 10, 2024

I rossoneri possono così gestire il vantaggio e portare a casa un’importante vittoria.