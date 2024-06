Giroud, l’ex Milan polemico con Deschamps: cosa STA SUCCEDENDO nel ritiro della Francia a Euro 2024

In casa Francia scoppia il caso Giroud. L’ex Milan polemico con Deschamps, ecco cosa sta succedendo nel ritiro francese a Euro 2024

Scoppia il caso Giroud. L’attaccante che ha appena firmato con il Los Angeles FC deve non ha iniziato nessuna delle tre partite del girone della Francia a Euro 2024 da titolare. Una situazione che può sembrare normale, vista l’età dell’ex Milan (37 anni) e lo stato di forma dei suoi concorrenti.

Secondo l’Equipe Deschamps gli ha persino rimproverato un’evidente mancanza di impegno e ritiene che attualmente Giroud non abbia la capacità di portare far salire la squadra. Per il commissario tecnico della Nazionale, l’attaccante non è in grado di “tirare su il gruppo”, per citare le parole esatte del quotidiano sportivo. Una presa di posizione forte che non va giù al giocatore, che non apprezza la gestione del suo caso.