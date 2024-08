Giovanni Galli ELOGIA Torriani: «Un talento sbucato dal nulla, ora il Milan faccia così per gestirlo»

Giovanni Galli, intervistato da Sportweek, ha detto la sua su Torriani, giovane portiere del Milan, dando anche un consiglio al club

Le parole di Giovanni Galli, intervistato da Sportweek, su Torriani, giovane portiere del Milan, l’ex rossonero ha dato anche un consiglio al club:

TORRIANI – «Torriani, un 2005 spuntato dal nulla, visto che non giocava nemmeno tra i

suoi pari età, e che così bene ha fatto nel precampionato del Milan. Ma se Sportiello non si fosse fatto male, quando mai il ragazzo avrebbe giocato? Diciamo la verità: non avrebbe fatto neanche dieci minuti, altro che titolare contro Real, City e Barcellona! Quando io ero a Par-

ma, il titolare era Luca Bucci. Dietro di me, da terzo, un adolescente Buffon, che però si vedeva già quanto fosse bravo. Andiamo in Canada per un’amichevole precampionato. Il secondo tempo gioco io. Vinciamo 5-0, dalla porta faccio segno all’allenatore, Nevio Scala: mister,

manca un quarto d’ora, fai entrare il ragazzino… E lui: aspetta. Dopo un po’, di nuovo: mister, mancano dieci minuti, fai entrare Buffon… E di nuovo: aspetta. Mi sono dovuto inventare un dolore al ginocchio perché Buffon giocasse almeno qualche spicciolo di partita. L ’anno dopo

era titolare»

COME GESTIRLO – «Il problema, di Torriani e dei giovani in generale, è ripetersi quando si comincia a fare sul serio. Il club deve decidere se tenerlo in prima squadra, facendogli

giocare qualche partita, per esempio in Coppa Italia, o mandarlo nell’Under 23 affinché faccia il titolare in un campionato vero come la C. Io opterei per la seconda soluzione. I ragazzi vanno fatti giocare: se gli dai fiducia, non ti tradiscono mai»