Gimenez Milan, pronto un nuovo assalto per la punta del Feyenoord! La STRATEGIA di Moncada per rinforzare l’attacco

Il calciomercato Milan potrebbe presto tornare alla carica per Santiago Gimenez, attaccante che si è messo in mostra in questi ultimi mesi con la maglia del Feyenoord.

A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega anche la strategia dei rossoneri: la primissima idea resta Joshua Zirkzee del Bologna, ma nel caso la trattativa non dovesse sbloccarsi a breve ecco che il Diavolo potrebbe andare sul messicano, prima vera alternativa all’olandese.