Gimenez Milan, il Feyenoord fissa il prezzo: quattro uscite per finanziare il grande colpo

Gimenez Milan, stabilita la cifra per arrivare all’attaccante messicano. Servono tante uscite per ingaggiarlo

Arrivano conferme sul prezzo stabilito dal Feyenoord per Santiago Gimenez. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset e La Gazzetta dello Sport, il club olandese vorrebbe 40 milioni di euro per far partire l’attaccante nel calciomercato di gennaio.

Il Milan per finanziare il grande colpo in attacco potrebbe provare a piazzare quattro uscite: Pavlovic, Emerson Royal, Okafor e Jovic. I rossoneri sono quindi obbligati a fare cassa per sbloccare entrate di un certo tipo.