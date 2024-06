Gimenez Milan, non tramonta questa pista per l’attacco! Può arrivare con questo INCASTRO

Gimenez Milan, non tramonta questa pista per l’attacco! L’attaccante del Feyenoord può arrivare con questo INCASTRO

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Milan per quanto riguarda la questione attaccante. Se Zirkzee è e resta il primissimo obiettivo, i rossoneri continuano a monitorare anche eventuali alternative nel caso in cui l’affare non andasse in porto.

Stando a quanto si apprende il primo nome in lista se sfumasse l’olandese è quello di Santiago Gimenez: il centravanti del Feyenoord sarebbe davanti rispetto agli altri profili Guirassy, David e Sesko.