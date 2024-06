Gimenez Milan, non tramonta l’ipotesi per l’attacco: il NUOVO PIANO dei rossoneri per quanto riguarda il centravanti

Tra gli attaccanti valutati dal calciomercato Milan in queste ultime settimane c’è anche il nome di Santiago Gimenez, centravanti che si è messo in mostra con la maglia del Feyenoord in questa stagione.

La concorrenza è forte ed è rappresentata soprattutto dal Napoli (alla ricerca anche lui di un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Osimhen), ma le prospettive potrebbero essere molto interessanti. Motivo per cui, come riportato da Sportitalia, la pista non è ancora sfumata.