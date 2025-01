Condividi via email

Gimenez Milan, affare lontano dalla chiusura: così riportano dal Messico dopo la nuova offerta del club rossonero

Secondo Fox Sports Mexico, l’accordo per Santiago Gimenez tra Milan e Feyenoord è ben lontano. I rossoneri infatti con la nuova offerta sarebbero comunque lontani dai 40 milioni di euro richiesti dal club olandese.

L’accordo tra il giocatore e il club c’è, ma per chiudere l’affare già a gennaio serve trovare l’intesa economica con il Feyenoord che non vuole privarsi a metà campionato del proprio attaccante, se non alle cifre dettate.