Gimenez Milan, tifosi al settimo cielo: accordo con il giocatore, sull’affare filtra questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan sta lavorando per portare Santiago Gimenez in Italia in questo calciomercato di gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri hanno trovato un accordo con il calciatore e la sua agente Rafaela Pimenta fino al 2028.

Il problema, ora, è la dirigenza olandese, che continua a chiedere 40 milioni di euro. Il Milan, fino ad ora, non è andato oltre i 30.