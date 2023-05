Padovan: «Stagione del Milan? Sufficiente solo in un caso»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha analizzato la stagione del Milan in vista della sfida di questa sera con la Juve

Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha dichiarato:

«Il Milan ha la sola dimensione Champions a disposizione. La stagione del Milan, al contrario di quella dell’Inter o del Napoli che ha vinto lo Scudetto, è stata semi fallimentare. L’unica cosa che la può salvare è la partecipazione alla Champions. Alla stagione do comunque 5. La partecipazione alla Champions per una squadra campione d’Italia in carica è poco più del minimo sindacale».