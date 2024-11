Giamaica Stati Uniti 0-1: Pulisic decisivo con un assist! E Musah...

Giamaica Stati Uniti 0-1: Pulisic, esterno del Milan, decisivo con un assist per il gol della vittoria. Bene anche Yunus Musah

Gli USA hanno vinto di misura contro la Giamaica grazie al gol al quinto minuto di gioco di Ricardo Pepi, servito in profondità da Christian Pulisic, esterno del Milan, che per l’ennesima volta in stagione ha aggiornato le proprie statistiche, questa volta con un assist.

In campo per 87 minuti c’è anche stato l’altro milanista, Yunus Musah, autore di un’ottima prestazione che ha meritato un bel 7 in pagella.