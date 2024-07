Giaccherini FIDUCIOSO: «Vedremo un Milan MOLTO BELLO. Ecco quale sarà la grande difficoltà di Fonseca». Le dichiarazioni

L’ex calciatore Giaccherini ha analizzato quello che potrebbe essere il Milan della prossima stagione. Le dichiarazioni a Euro Cronache.

PAROLE – «Parto dalla base: io penso che per Fonseca avere la società così tanto vicina, come Ibra in prima persona, ti rafforzi nel ruolo di allenatore, quello che non ha avuto Pioli nell’ultimo anno. Io credo che vedremo un Milan bello, vedremo un Milan che giocherà tanto a calcio. Secondo me la difficoltà più grande per Fonseca sarà nel trovare l’equilibrio fra le due fasi, cioè la fase offensiva e la fase difensiva. Al Milan mancano almeno due difensori credo, quindi più che centravanti, cosa che il Milan ha urgente bisogno, dovrà pensare anche a sistemare un po’ la difesa. Secondo me la difficoltà sarà quella, nel trovare proprio l’equilibrio nella squadra, nella sua completezza».