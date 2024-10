Germania Olanda 1-0: brutta serata per Reijnders. La prestazione del giocatore del Milan

Germania Olanda 1-0: brutta serata per Reijnders che gioca solo il primo tempo prima della sostituzione. La prestazione del giocatore del Milan

Serata da dimenticare per Reijnders in Germania Olanda, sfida di Nations League vinta dai tedeschi per 1-0 grazie ad un gol di Leweling al 64′.

Il centrocampista del Milan ha giocato solo il primo tempo del match, prima della sostituzione con Malen all’intervallo. Il giocatore rossonero non è riuscito ad incidere nella partita e ha anche rimediato un cartellino giallo.