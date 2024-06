Germania Danimarca 2-0, i tedeschi avanzano ai quarti di Euro2024: l’ex Milan Kjaer eliminato dalla competizione. Il tabellino

La Germania prosegue il suo cammino a Euro2024 battendo la Danimarca per 2-0. Partita andata per le lunghe a causa della sospensione a pochi minuti dalla fine del primo tempo per lampi e pioggia.

Una volta ritornati sul campo Musiala e Havertz hanno eliminato la Danimarca dell’ormai ex Milan Kjaer. Annullati un gol a entrambe le squadre ma i tedeschi hanno avuto molte occasioni e meritato il passaggio del turno nonostante una buona Danimarca.