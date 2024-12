Genoa Napoli 1-2: Anguissa e Rrahmani affondano Vieira

Genoa Napoli 1-2: le reti nel primo tempo di Anguissa e Rrahmani rendono inutile la rete nella ripresa di Pinamonti. Conte primo

Nella gara giocata alle 18 e valida per la 17esima giornata di Serie A, il Napoli di Antonio Conte, accostato anche al Milan in estate, ha battuto 1-2 il Genoa in trasferta.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli (33′ st Norton-Cuffy), Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (25′ st Thorsby), Miretti (37′ st Balotelli); Zanoli, Pinamonti, Vitinha (25′ st Ekuban). A disp.: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Mercandalli, Ankeye, Melegoni, Masini. All.: Vieira.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano (42′ st Spinazzola), McTominay, Neres (28′ st Kvaratskhelia); Lukaku (28′ st Simeone). A disp.: Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Raspadori, Folorunsho. All.: Conte.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 15′ Anguissa (N), 23′ Rrahmani (N), 6′ st Pinamonti (G)

Ammoniti: Sabelli, Frendrup (G), Juan Jesus (N)