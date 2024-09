Genoa Juve, ARRIVA la decisione UFFICIALE! Ecco come si giocherà la SFIDA del Marassi

Genoa-Juve, arriva la decisione ufficiale: la sfida del Marassi si giocherà a porte chiuse. Tutti i dettagli

La decisione ufficiale era attesa proprio per queste ore e non si è fatta attendere. La gara in programma domani alle ore 18 allo stadio Marassi tra Genoa e Juventus, rivale del Milan in campionato, verrà giocata a porte chiuse.

Questo quanto deciso dal Prefetto di Genova dopo le determinazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. La decisione arriva dopo gli scontri tra le tifoserie del Grifone e della Sampdoria in occasione dell’ultimo derby di Coppa Italia.