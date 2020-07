Gazzetta: Paquetà e Leao in grande spolvero per l’Europa League

Gazzetta dello Sport: Lucas Paquetà e Rafael Leao sarebbero in un buon stato di forma. Due armi in più per Stefano Pioli verso l’Europa League

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Rafael Leao e Lucas Paquetà sarebbero in un buon stato di forma. Entrambi i giovani sarebbero diventati un’arma in più per Stefano Pioli.

Nell’ultima sfida contro la Spal il brasiliano è sembrato quello di inizio febbraio 2019, mentre il portoghese è risultato ancora decisivo, segnando il suo quarto gol in campionato.