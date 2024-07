Gasperini ANNUNCIA sull’obiettivo del Milan: «Non abbiamo parlato di altre squadre! L’unico suo pensiero è…». Le dichiarazioni dell’allenatore

Gasperini, intervenuto da Zingonia a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha fatto un annuncio per quanto riguarda il futuro di Koopmeiners. Queste le parole sull’obiettivo di mercato della Juve e del Milan.

L’ANNUNCIO – «Non abbiamo parlato di altre squadre ne a fine campionato ne adesso che è rientrato. L’unico suo pensiero è questo piccolo infortunio prima dell’Europeo con l’Olanda che gli ha impedito di giocare l’Europeo. Si è curato molto bene in estate, è stato raggiunto dai fisioterapisti e dal medico dell’Atalanta per rimettere al meglio lui e De Roon. Ha avuto qualche giorno necessario per recuperare al meglio. E’ rientrato questa settimana, si sta allenando bene e sta giocando. Come sempre è un giocatore molto presente agli allenamenti».