Galliani Jr ATTACCA CALHANOGLU: il suo SFOGO contro l’EX MILAN fa il giro del WEB. Le ultimissime sui rossoneri

Il figlio di Adriano Galliani ha attaccato duramente l’ex Milan Calhanoglu. Di seguito le sue dichiarazioni.

L’ACCUSA A CALHANOGLU – «Da qualche anno questo signore sta facendo di tutto per trasformare il derby di Milano nel derby di Istanbul dove ci sono scene di cattivo gusto da parte di società, dirigenti, allenatori, giocatori e tifosi. Sarebbe il caso che qualche amico dirigente dell’Inter gli spiegasse che questo è il derby di Milano e lo invitasse a smetterla di provocare, il derby di Milano è tanto bello così e spero che non cambi mai. A mio parere gli sfottò e le provocazioni vanno lasciati ai tifosi, i professionisti devono comportarsi diversamente. A onor del vero Hakan non è stato l’unico a provocare ma ci sono state provocazioni da entrambe le squadre che auspico siano evitate in futuro».