Galliani: «Berlusconi vorrebbe solo italiani, anche al Milan...»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex Milan, ha parlato dei desiderata di Berlusconi sul mercato

Intervenuto in conferenza stampa, Adriano Galliani ha parlato così di Silvio Berlusconi e del Monza:

«Berlusconi non dà diktat, solo linee guida: lui vorrebbe solo italiani, sono io che spingo per prendere qualche straniero e faticosamente anche al Milan a tre olandesi eravamo arrivati. C’è una preferenza filosofica per gli italiano, ma non deriva dall’assenza dell’Italia ai Mondiali, ma è un pensiero che arriva da lontano. Sin da quando Fininvest ha preso il Monza c’è questa idea, qualche straniero c’è e qualcun altro verrà acquisito, ma c’è dietro un pensiero ben preciso».