Galliani ANNUNCIA: «Nesta sarà l’allenatore del Monza, a chi dice che non ha mai allenato in Serie A rispondo così» – VIDEO

Galliani ANNUNCIA: «Nesta sarà l’allenatore del Monza». Il VIDEO del discorso fatto dall’AD dei brianzoli sull’ex Milan

In occasione della presentazione del centro sportivo “Silvio e Luigi Berlusconi”, Adriano Galliani ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Alessandro Nesta come nuovo allenatore del Monza. Queste le sue parole sull’ex difensore del Milan.

PAROLE – «L’allenatore sarà Alessandro Nesta, dal 1° luglio assumerà l’incarico. Presentarlo credo sia superfluo, un giocatore grandissimo che nel Milan di Silvio Berlusocni ha vinto 2 Champions, Supercoppe Europee, Mondiale per Club anche con gol, scudetti, coppe Italia e supercoppe. Un allenatore cresciuto dal Miami e poi al Frosinone e alla Reggiana, che consideriamo assolutamente maturo. Qualcuno dice che no ha mai allenato in Serie A, ricordo che anche Sacchi non aveva mai allenato in Serie A, così come Raffaele Palladino. Siccome c’è un detto “non c’è due senza tre”, mi auguro che abbia la stessa fortuna e le stesse capacità che hanno avuto gli altri due»