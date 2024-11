Galli ammette: «Non sempre si trova la strada all’interno del club dove si cresce: Gabbia ha questa dote». Le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ecco le dichiarazioni di Filippo Galli su Matteo Gabbia e sul suo presente al Milan.

PAROLE – «Ogni giocatore ha una sua traiettoria personale di carriera, non è detto che uno trovi la strada all’interno del club dove è cresciuto. Ci sono tutta una serie di incontri e di possibilità che lo hanno portato ad andare via. La sua bravura è stata quella di farsi trovare pronto in un momento di emergenza. Dal punto di vista dell’attenzione ha una dote importante perché deve sopperire magari a una velocità non elevata. È un giocatore su cui si può fare sicuramente affidamento».