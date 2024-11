Gabbia a Sport Mediaset: «Rientro? Ho un obiettivo preciso. Sugli errori difensivi dico questo»

Gabbia, difensore centrale del Milan, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera dopo il pareggio col Cagliari

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Si ho avuto questo infortunio che sfortunatamente mi ha tenuto lontano dal campo per un po’ di tempo. Ho cercato di lavorare, di sfruttare questo tempo per crescere, per migliorare, per recuperare appunto dall’infortunio, e diciamo che sono quasi pronto per tornare con la squadra, e da questo punto di vista qui sono contento. Juventus nel mirino? Assolutamente sì. Il nostro obiettivo, mio e dello staff medico, è quello di cercare di essere più pronti possibile per la partita con la Juventus. Poi ovviamente sarà il mister a decidere chi giocherà. Io come dico spesso, quando accadono delle partite dove magari soffriamo un po’ di più, io penso che la responsabilità sia sempre della squadra, in generale, non del singolo giocatore, ma del lavoro totale della squadra in fase difensiva. Quindi sono certo che in questa sosta cercheremo di lavorare al meglio appunto per limitare questi errori e queste concessioni difensive che facciamo, che concediamo e che ovviamente ci danno molto fastidio anche a noi».