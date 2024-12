Gabbia a DAZN: «Classifica da sistemare ma l’ambiente è sano e positivo». Poi esalta Reijnders

Gabbia, difensore centrale del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro il Verona

Intervenuto a DAZN dopo Verona-Milan, Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha dichiarato:

PAROLE – «Ambiente positivo? Assolutamente sì, l’ambiente è sano ed i ragazzi sono positivi. Non siamo contenti perché stanno faticando ad arrivare i risultati, ma la mentalità è quella giusta. Una vittoria così sofferta su un campo difficile è importante e ci portiamo a casa i tre punti. C’è l’obbligo di cercare in tutti i modi di mettere a posto la classifica. Nessuno di noi è contento, vogliamo fare di più, stiamo cercando di farlo nel nostro lavoro quotidiano. Adesso abbiamo situazioni difficili, ci mancavano tanti giocatori. Ma tutti quelli che sono entrati hanno avuto un grande impatto. Reijnders? Fenomenale, non è la prima volta che lo dico. Stamattina gli ho detto “Tijji per favore, fammi vincere la partita che io cerco di non prendere gol”. È uno di parola».