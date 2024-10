Gabbia Milan, l’ESEMPIO di Fonseca in spogliatoio INFIAMMA i tifosi! Il tecnico PREPARA la svolta

Gabbia Milan, l’esempio di Paulo Fonseca in spogliatoio infiamma i tifosi: prevista la svolta che cambia tutti i piani. Ultime

Come riferito da Francesco Letizia, noto giornalista, dalle colonne di Sportitalia, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è pronto ad un’importante svolta in spogliatoio dopo la sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina:

PAROLE – «È ora che chi gioca si prenda delle responsabilità. Penso che Fonseca terrà conto di tutti i fattori nella scelta dei titolari, come fatto fino a oggi, vedi promozione di Gabbia. E come avviene in positivo, immagino possa accadere nell’altro senso per altri singoli».