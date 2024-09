Gabbia su Kalulu: «E' stato IMPORTANTE per noi, ma ha preso QUESTA strada. A livello UMANO...»

In un’intervista, il difensore italiano del Milan è tornato sull’addio in estate del compagno di squadra Pierre Kalulu

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, il calciatore del Milan Matteo Gabbia è tornato sull’addio di Pierre Kalulu, passato alla Juventus in prestito nell’ultima sessione di calciomercato. Queste le parole del difensore italiano.

LE SUE PAROLE SULL’ADDIO DI KALULU –«Pierre è un calciatore che è stato molto importante per noi, poi sono state prese delle decisioni diverse. A livello umano ci dispiace molto, gli auguro il meglio per lui come persona e come calciatore. Sono cose che nel calcio possono succedere».

