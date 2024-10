Gabbia Milan, conferme assolute! Firma a breve, i dettagli del contratto stupiscono

Come riportato da Fabrizio Romano, arrivano sempre più conferme nel calciomercato Milan rispetto all’imminente rinnovo di Matteo Gabbia, come ribadito anche in mattinata dall’agente Tullio Tinti.

🔴⚫️🔐 AC Milan centre back Matteo Gabbia’s due to sign new deal at the club until June 2029 plus option for further season.

“Milan called me, yes… he’s very happy to sign new deal, we still need to discuss about it”, his agent Tinti says. pic.twitter.com/uk27lodrw3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2024