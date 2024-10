Gabbia Milan, fascia da capitano in arrivo? Le parole dell’agente aprono lo scenario

Gabbia Milan, in futuro diventerà il capitano? Le parole dell’agente aprono lo scenario. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Tullio Tinti, agente del giocatore del Milan Gabbia impegnato ora con la Nazionale, è stato intervistato da TMW. Di seguito le sue parole riguardo alla possibilità che il suo assistito diventi capitano dei rossoneri.

GABBIA MILAN – «E’ pronto per queste cose, è un ragazzo maturo, è un esempio per tutti. E’ il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andare via. E’ un ragazzo top, è pronto a tutto»