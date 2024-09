Gabbia a Sky: «Siamo sempre più VICINI a fare il calcio di Fonseca. Leao e Theo? Non era successo NIENTE di GRAVE». Le dichiarazioni

Gabbia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-0 del Milan contro il Venezia.

RIPARTENZA DEL MILAN – «Non eravamo felici di quanto fatto finora, abbiamo lavorato molto con fiducia in noi, nel mister e lo staff. Sono contento della partita di stasera, abbiamo avuto lo spirito giusto. Deve essere primo tassello per dare continuità a quella che sarà la nostra stagione».

INIZIO COMPLICATO PER IL CAMBIO CON FONSECA – «No io penso che davvero ci siamo allenati bene. Abbiamo iniziato la stagioen nel modo giussto. Il mister e lo staffconoscono i lcampionato già. Semplicemente siamo partiti nella maniera migliore. La responsabilità è condivisa tra tutti noi, giocatori, staff e Milan in generale. La nostra responsabilità è dare una gioia a noi stessi che siamo gli artefici di quello che facciamo e i tantissimi tifosi che erano a sostenersi e farci sentire il loro tifo».

PROBLEMI IN DIFESA RISPETTO ALL’ANNO DELLO SCUDETTO – «Penso che la difesa e quello che la squadra subisce è riduttivo parlare dei soli 4 difensori, chiunque essi siano. Penso sia il lavoro di squadra che va condiviso in fase realizzativa che difensiva. Il nostro obiettivo non è chiudere con tutti i gol concessi, dobbiamo cercare di migliorare. Quest’anno non siamo contenti di come sono andate le prime 3 partite. Non siamo contenti noi difensori e gli attaccanti, questo è positivo. Dobbiamo lavorare di squadra per raggiungere l’obiettivo del clean sheet per poi agevolare i 3 punti».

COSA HA PORTATO DI NUOVO FONSECA AL MILAN – «Un’intensità a livello di allenamenti e un cambio dal punto di vista di ideologia di gioco. E’ stato interessante e difficile ma comunque stimolante fare il meglio possibile. Las quadra in ogni allenamento mette il 100%, siamo sempre pi ù vicini a fare il calcio che il mister ci chiede».

IL CASO THEO HERNANDEZ E LEAO VISSUTO DA COMPAGNO – «Lo spogliatoio è stato tutto molto tranquillo. Il mister è stato molto bravo a gestire la situazione con la massima tranquillità. Dentro lo spogliatoio sappiamo quello che è successo, non è assolutamente niente di grave e non è quello che è stato riportato fuori. Theo e Leao hanno avuto sempre l’atteggiamento giusto soprattutto in queste due settimane di polemiche. Quando sono tornati sono stati fantastici, stasera si è visto, hanno avuto un atteggiamento importante. Mi ricordo un rientro di Rafa verso la fine della sua partita che è stato un gesto importante che è giusto da elogiare quando lo fai e non solo criticare quando non lo fai. Sono cose importanti che è giusto che ci portiamo nel corso della stagione e martedì sera».