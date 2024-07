Futuro Pioli Milan, dopo l’ESONERO dai rossoneri può RICOMINCIARE dall’Arabia Saudita! Contatti in corso con quel club: le ultime

Dopo che le strade tra Stefano Pioli e il Milan si sono separate al termine della stagione di Serie A, il futuro del tecnico emiliano è ancora tutto da scrivere. L’allenatore, il quale è stato rimpiazzato da Paulo Fonseca, è stato accostato a diversi club italiani ed esteri, e si è parlato anche della possibilità che si possa prendere un anno sabbatico.

Il suo futuro però potrebbe essere in Arabia Saudita. Come fa sapere il giornalista Gianluigi Longari su X, in queste ultime ore ci sarebbero dei contatti in corso per il suo approdo sulla panchina dell’Al Ittihad, club della Saudi Pro League.