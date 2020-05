Futuro Milan: è tutto nelle mani di Ivan Gazidis, i dettagli

Il futuro del Milan dipende da Ivan Gazidis. L’amministratore delegato rossonero ha diversi nodi da sciogliere: dalla panchina a Maldini e…

Il futuro del Milan dipenderà dalla manodopera di Ivan Gazidis. Sarà l’amministratore delegato rossonero a scegliere chi farà parte del nuovo corso milanista dalla prossima stagione.

Partendo dalla panchina: il nome che circola ormai da settimane è quello di Ralf Rangnick, pronto a sposare la causa rossonera e guidare il Diavolo verso la qualificazione alla prossima Champions League Difficile vedere Nagelsmann al suo posto.

Ibrahimovic ha il contratto in scadenza e tanta voglia di tornare in Svezia, ma l’ex Galaxy non avrebbe ancora chiuso definitivamente la porta ai rossoneri. Toccherà a Gazidis proporgli un progetto serio e un ruolo da protagonista.

Capitolo Maldini: dopo le “discussioni” con Rangnick, l’attuale direttore sportivo rossonero sarebbe lontano da Milanello. Nei prossimi giorni vi sarebbe un faccia a faccia per capire le intenzioni dell’ex capitano rossonero ma anche dello stesso sudafricano.

Per concludere bisogna osservare con attenzione anche il capitolo rinnovi: in primis la posizione di Gianluigi Donnarumma e in secondo piano quella di Alessio Romagnoli.