Furlani: «La prima maglia che ho comprato era quella di van Basten». Poi il RICORDO di Berlusconi. Le parole dell’ad rossonero

L’ad del Milan Furlani ha parlato alla presentazione del libro “C’è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore“.

SU VAN BASTEN – «Mio papà teneva al Mantova. Ma visti i successi e i colori mi sono legato al Milan quando Marco era il nostro centravanti. La prima maglia che ho comprato era la tua, aveva solo il 9 e non ancora il nome. E la memoria più bella di quando ero bambino fu il poker contro il Goteborg. Sono fortunatissimo di averlo visto giocare e di poterlo vedere qua oggi».

CONTINUITÀ DOPO BERLUSCONI – «L’eredità l’ho presa da Galliani tecnicamente, non dal presidente. Io e Berlusconi abbiamo fatto le stesse scuole medie in via Copernico e veniva a salutare gli studenti una volta all’anno».