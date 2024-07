Fullkrug Milan, la trattativa è MENO FACILE del previsto: la RIVELAZIONE spaventa i rossoneri. Le ultime sull’attaccante

Tra i calciatori seguiti dal calciomercato Milan in attacco c’è Fullkrug del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Daniele Longo a TeleLombardia, la trattativa è meno facile rispetto a come è stata raccontata. Le prossime settimane saranno importanti per capire si potrebbe sbloccarsi la trattativa; nel mentre i rossoneri lavorano per Pavlovic e Fofana.

PAROLE – «Fullkrug è una trattativa meno facile di come è stata raccontata negli ultimi giorni».