Fullkrug Milan, SCOMODATO il paragone con quello STORICO bomber rossonero. Tifosi milanisti d’accordo con questo confronto?

È Niclas Fullkrug l’ultimo nome finito nel taccuino del calciomercato Milan per l’attacco. Continuano le voci relative al centravanti tedesco del Borussia Dortmund, che sembra aprire ad un futuro in Italia e in rossonero. In un servizio mandato in onda oggi su Sky Sport 24 viene scomodato il paragone con un altro ex attaccante rossonero.

Si tratta di Oliver Bierhoff, anch’esso tedesco. Bierhoff ha in comune con Fullkrug il fatto di essere esploso in tarda età: Oliver arrivò al Diavolo trentenne e vinse subito lo scudetto.