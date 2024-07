Fullkrug Milan: l’INDIZIO che lo avvicina ai rossoneri. Ha già “prenotato” questa cosa, dirigenza AVVISATA

Fullkrug Milan: c’è un indizio che lo avvicina ai rossoneri. Ha già “prenotato” questa cosa, dirigenza avvisata. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan vorrebbe regalare a Paulo Fonseca un secondo colpo in attacco e il nome sarebbe quello di Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund. Con Morata che ha optato per il numero 7, ecco che il tedesco avrebbe già prenotato la 9 lasciata in eredità da Olivier Giroud.

15 milioni di euro il prezzo fissato dai gialloneri per lasciar partire l’attaccante, con i rossoneri che sperano di ottenere uno sconto. Occhio però all’Atletico Madrid, che vorrebbe proprio sostituire Morata con Fullkrug.