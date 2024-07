Fullkrug Milan, è LUI il preferito per TRE motivi: può SBARCARE così a Milanello

Fullkrug-Milan, è lui il preferito in attacco rispetto ad Abraham della Roma: può sbarcare così a Milanello. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha sciolto le riserve per quanto riguarda il colpo in attacco in vista della prossima stagione come alternativa ad Alvaro Morata, designato titolare.

Moncada vuole affondare per Fullkrug, centravanti del Borussia Dortmund, preferito ad Abraham della Roma per tre ragioni: costo del cartellino (15 milioni contro i 25), la salute fisica (l’inglese si è appena infortunato) e la tipologia di giocatore che stuzzica maggiormente i rossoneri. Sullo sfondo resta Duran dell’Aston Villa. Fullkrug ha con il Milan un accordo di massima per un triennale intorno ai 3 milioni di euro. Ore caldissime.