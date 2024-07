Fullkrug Milan: l’INTERESSE è più che concreto, il GESTO dei rossoneri per l’attaccante

Dopo Morata, il Milan fa sul serio per un secondo attaccante. In tal senso l’interesse per Fullkrug è concreto, il gesto dei rossoneri

Il mercato del Milan e in particolare il reparto offensivo non intende fermarsi solo all’acquisto, ormai in dirittura d’arrivo di Alvaro Morata. In tal senso si fa sul serio per Fullkrug:

come riportato dal collega tedesco Florian Plettenberg, il Milan sembrerebbe davvero intenzionato a provare a portare l’attaccante a Milano reduce dalla buona esperienza all’Europeo con la sua Germania. Il Milan si sarebbe informato su tutti i dettagli in occasione dei primi colloqui, ma al momento non c’è ancora nessuna trattativa, decisione o accordo con giocatore e club.