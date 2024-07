Fullkrug Milan più di un’idea: in settimana nuovi CONTATTI col Borussia Dortmund. ULTIME sul futuro dell’attaccante

Non solo Alvaro Morata, il calciomercato Milan ha intenzione di regalare a Fonseca un altro attaccante e tutte le strade sembrano portare a Niclas Fullkrug, centravanti del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca.

A riportarlo è Tuttosport, che spiega come nel corso della prossima settimana sono in programma nuovi contatti tra il club rossonero e i gialloneri per parlare di un possibile trasferimento in Italia del giocatore.