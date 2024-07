Fullkrug Milan, il Diavolo sogna un attacco di esperienza: ma il piano sui giovani è chiaro DETTAGLI

Fullkrug Milan, il Diavolo sogna un attacco di esperienza: ma il piano sui giovani è chiaro. Tutti i DETTAGLI sul calciomercato

Gianluca Di Marzio ha fornito un aggiornamento sul calciomercato Milan dopo il blitz di Gerry Cardinale a Casa Milan.

Soprattutto in attacco si continua a seguire il profilo di Fullkrug. I rossoneri, infatti, hanno deciso di puntare sui giovani ma allo stesso tempo non vogliono dimenticarsi l’importanza di giocatori di esperienza. Per questo motivo è stato acquistato anche Morata e il Diavolo sogna un attacco di esperienza.