Fullkrug Milan, AFFONDO del West Ham: gli inglesi ce l’hanno IN PUGNO! Lo sprint per l’obiettivo rossonero ora ad un passo dalla Premier

Accostato per settimane al calciomercato Milan per l’attacco, alla fine il futuro di Niclas Fullkrug sembra che sarà in Premier League. Il blitz del West Ham è stato decisivo per convincere in breve tempo sia il calciatore che il Borussia Dortmund.

Come riferisce Alfredo Pedullà, trovano conferme le notizie circolate già da ieri dalla Germania: gli Hammers hanno in pugno Fullkrug dopo aver trovato l’accordo con il club tedesco e l’apertura del calciatore.