Frendrup Milan, la situazione in stand-by: il club rossonero valuta anche altri candidati

Frendrup Milan, la situazione per il centrocampista del Genoa è in stand-by: il club rossonero valuta anche altri candidati

Come riportato da Tuttosport, il rientro di Bennacer non tranquillizza del tutto il calciomercato Milan in vista di gennaio. Per questa ragione il club rossonero sta valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo di Fonseca.

Tra i nomi resta vivo anche quello di Frendrup del Genoa. La situazione si è raffreddata nelle ultime settimane ma il giocatore resta un obiettivo per la società. Ci sono comunque altri candidati per gennaio come Cardoso e Belahyane.