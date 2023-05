Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha analizzato la sfida di domani contro il Milan: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Inter Tv, Francesco Acerbi ha parlato così alla vigilia di Inter-Milan:

«Dobbiamo essere ancora più concentrati dell’andata, ma questo io e i miei compagni lo sappiamo benissimo. Il Milan avrà le armi per far male, se è in semifinale di Champions vuol dire che ha battuto grandi squadre. Dovremo fare la nostra partita sapendo che comunque abbiamo di fronte una squadra forte. Nessuno pensava di arrivare a questo punto, solo dopo quel girone ci siamo resi conto del nostro valore. Stiamo giocando una semifinale di Champions, abbiamo avuto momenti difficili nel corso della stagione. Ora sappiamo che non basta solo il singolo per poter vincere ma bisogna giocare da squadra. Giocando da squadra, se uno non si sacrifica per il compagno prendi gol e spesso perdi le partite. Ora tutti difendono e tutti attaccano con equilibrio, questo è il segreto».