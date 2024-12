Foschi attacca: «Braida è nei dilettanti e Ibrahimovic al Milan, che controsenso». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Foschi, a Tuttomercatoweb, ha analizzato la scelta del Milan di avere Ibrahimovic nel ruolo di Braida. Le sue parole.

PAROLE – «Poi penso che Braida è nei dilettanti a Ravenna dopo trent’anni di Milan e l’esperienza al Barcellona e vedo che Zlatan Ibrahimovic è un dirigente rossonero: i controsensi del calcio. Ibra non può pensare di gestire un allenatore come Fonseca che si sta prendendo delle colpe che non ha».