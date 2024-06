Formazioni ufficiali USA Bolivia: le scelte su Pulisic e Musah! Inizia la loro Coppa America: il match nella notte di oggi

Sono state rese diramate le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo tra pochi minuti USA e Bolivia: inizia ufficialmente la Coppa America per i due calciatori statunitensi del Milan, Pulisic e Musah. Entrambi in campo dal 1′?

USA (4-3-3): Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; Reyba, Musah, McKennie; Weah, Pepi, Pulisic. Allenatore: Gregg Berhalter

BOLIVIA (4-5-1): Viscarra; Cuellar, Haquin, Sagredo, Sagredo; Saucedo, Terceros, Villamil, Vaca, Fernandez; Ramallo. Allenatore: Antonio Carlso Zago