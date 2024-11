Fonseca a Sky: «Leao in panchina? Vi spiego il perché. Sui conflitti...»

Fonseca a Sky. Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero prima della partita di Serie A in programma contro il Monza

Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Monza–Milan. Ecco l’intervista dell’allenatore.

PANCHINA LEAO – «Io devo pensare non solo a questa partita, abbiamo poi una partita importante contro il Real e devo gestire la squadra. Non voglio entrare nei dettagli. Oggi penso che questa sia la squadra giusta per giocare contro il Monza, pensando anche alla partita contro il Real Madrid».

STATO DI FORMA LEAO – «Io non voglio entrare nei dettagli. Come ho detto sempre è solo una scelta. Se pensiamo che quando c’è una scelta c’è un conflitto… Non ci sono conflitti».

STATO DI FORMA LEAO – «È importantissimo vincere oggi. Sappiamo che è difficile ma dobbiamo solo pensare a vincere»